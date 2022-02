Pesquisa mostra queda nas expectativas de inflação em 1 e 3 anos nos EUA

Da Redação

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York informou que sua pesquisa de janeiro sobre as expectativas dos consumidores nos Estados Unidos mostra um recuo nas expectativas de inflação ao longo de um ano e ao longo de três anos, para 5,8% e 3,5%, respectivamente. Em dezembro, elas estavam em 6,0% e 4,0%. Em comunicado, a distrital do Fed destaca que esta é a primeira queda nas expectativas de inflação no curto prazo desde outubro de 2020.

Já a expectativa média de alta nos preços das residências aumentou de 5,5% em dezembro a 6,0% em janeiro, diz o Fed de Nova York, seguindo acima da média de 2021, de 5,4%.

As expectativas para trabalho, renda e gastos ficaram em grande medida estáveis no mês, segundo a entidade.