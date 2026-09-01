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Pesquisa mostra que maioria dos americanos quer compromisso na disputa comercial com Canadá

Escrito por Associated Press* (via Agência Estado)
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À medida que a disputa comercial entre os EUA e o Canadá se intensifica, uma nova pesquisa da Ipsos revela que a maioria dos americanos quer algum tipo de compromisso com os canadenses, e poucos apoiam tarifas adicionais sobre seu vizinho do norte.

Cerca de 7 em cada 10 adultos nos EUA dizem que o governo Trump deveria estar disposto a fazer concessões com o Canadá, mesmo que isso signifique não conseguir a maior parte do que deseja, enquanto apenas 25% dizem que os EUA deveriam adotar uma postura rígida e insistir em obter a maior parte do que deseja, de acordo com a pesquisa, que foi realizada de 28 a 30 de agosto.

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Apenas cerca de 2 em cada 10 apoiam os EUA impondo tarifas adicionais ao Canadá, enquanto a maioria, 57%, é contra e 21% não sabem o suficiente para opinar.

A maioria dos americanos, 68%, também se opõe à recente medida de Trump de renomear o Lago Ontário para "Lago América". Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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EUA/TRUMP/TARIFAS/CANADÁ/PESQUISA/POPULAÇÃO
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