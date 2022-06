Pesquisa indica as 38 melhores empresas para profissionais LGBT+ trabalharem

Jessica Brasil Skroch (via Agência Estado)

Uma pesquisa divulgada na quinta-feira, 9, selecionou as 38 melhores empresas para pessoas LGBT+ trabalharem no Brasil. Em sua primeira edição, o estudo "Melhores Lugares para Trabalhar para Pessoas LGBTI+ 2022" foi realizado pelo Instituto Mais Diversidade em parceria com o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ e a Human Rights Campaign Foundation (HRC), que realiza, nos Estados Unidos, o Índice de Igualdade Empresarial desde 2002.

O estudo fez uma análise abrangente sobre a adoção de políticas inclusivas relacionadas a pessoas LGBT+ em empresas de diversos tamanhos e setores. Na metodologia, os critérios foram baseados na experiência de implantação do Índice de Igualdade Empresarial do HRC, considerado uma referência dos requisitos que uma empresa deve cumprir para ser considerada inclusiva em relação à população LGBT+ nos Estados Unidos.

Para avaliar as práticas, foram considerados cinco pilares fundamentais: Políticas e documentos institucionais de não-discriminação; Governança em Diversidade e Inclusão; Educação para a diversidade LGBT+; Compromissos Públicos e Monitoramento da inclusão LGBT+.

Mais de 100 organizações nacionais e multinacionais atuantes no Brasil aderiram ao estudo, mas 60 completaram o questionário. Dessas, 38 receberam a nota máxima de 100 pontos e 22 obtiveram notas entre 0 e 90 pontos.

Segundo Ricardo Sales, CEO do Instituto Mais Diversidade, a pesquisa mostra que as questões de diversidade e inclusão têm se firmado nas agendas do meio empresarial brasileiro, mas que ainda há muito a ser feito.

"Temos o desafio de fazer o tema avançar em organizações de pequeno e médio porte, além de empresas fora do Sudeste. Para avançar, é preciso comprometimento das lideranças, visão estratégica para o tema e definição de metas e objetivos claros para esta pauta", disse Sales.

O CEO também destaca que os avanços não chegam para todas as pessoas nem na velocidade necessária. "Precisamos avançar na inclusão de pessoas trans e de pessoas LGBT negras", ressalta.

Confira abaixo as 38 empresas que obtiveram a pontuação máxima no Índice de Melhores Lugares para Pessoas LGBTI+ Trabalharem:

3M do Brasil

Accenture do Brasil

Adidas do Brasil

Alcoa

Atento Brasil

Bain & Company

BASF

Becton Dickinson

C6 Bank

Carrefour Comercio e Industria

Chubb

CI&T

Corteva Agriscience do Brasil

Cummins

Demarest Advogados

Flex

GE do Brasil

Gerdau

J.P. Morgan

Kearney

Lexmark International do Brasil

Localiza

Mondelez

NielsenIQ

Novo Nordisk Produção Farmacêutica do Brasil

Oracle do Brasil Sistemas

Philip Morris Brasil

Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes

Renaissance São Paulo Hotel

SAP

Symrise Aromas e Fragrâncias

TE Connectivity Brasil

Thomson Reuters

TozziniFreire Advogados

Trench Rossi Watanabe

Veirano Advogados

Via

Yara Brasil Fertilizantes