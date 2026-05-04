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ECONOMIA

Pesquisa do BCE eleva previsões de inflação e corta as de alta do PIB com guerra no Irã

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 11:48:00 Editado em 04.05.2026, 11:59:27
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O Banco Central Europeu (BCE) prevê uma inflação mais alta e um crescimento mais baixo este ano na zona do euro, à medida que a instituição avalia o impacto negativo esperado do aumento dos preços de energia relacionado à guerra no Oriente Médio, de acordo com os resultados da Pesquisa de Previsões Profissionais (SPF, na sigla em inglês), publicada nesta segunda-feira, 4.

Os analistas profissionais revisaram para cima as expectativas para a inflação geral no curto prazo, enquanto as de longo prazo permaneceram inalteradas.

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A projeção para 2026 subiu de 1,8% para 2,7%, enquanto para 2027 avançou marginalmente, de 2% para 2,1%. Para 2028, a expectativa caiu de 2,1% para 2%, enquanto para o longo prazo (2030) se manteve inalterada em 2%.

Para a atividade, as projeções de um crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) para 2026 caíram de 1,2% para 1% em 2026, enquanto para 2027 recuaram levemente de 1,4% para 1,3%. Para 2028 e longo prazo, as expectativas se mantiveram em 1,3% em ambos os casos.

As expectativas para a taxa de desemprego permaneceram inalteradas. Os entrevistados previram uma taxa de desemprego de 6,3% para 2026, 6,2% para 2027 e 6,1% para 2028 e para o longo prazo.

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