Pesquisa aponta que 62% dos varejistas esperam vender mais na Black Friday deste ano

Uma pesquisa da Linx em parceria com o Reclame Aqui apontou que 62% dos varejistas espera vender mais na Black Friday deste ano do que na de 2022. Entre os comerciantes consultados, 26% acreditam que a média de vendas permanecerá a mesma. A data, que inaugura a temporada de compras natalinas com uma série de promoções no varejo, ocorrerá na última sexta-feira de novembro, dia 24. A Linx é uma empresa de tecnologia que integra o grupo StoneCO. Segundo a pesquisa realizada junto com o Reclame Aqui, além de lojas físicas e do

, o whatsapp e as redes sociais foram citados como canais de vendas que tiveram mais investimento por parte dos varejistas. Já as intenções de compra são lideradas por smartphones, eletrodomésticos de linha branca, eletrônicos, roupas e calçados.