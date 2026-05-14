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Peru: BC mantém taxa de juros em 4,25% pela 8ª vez consecutiva e cita inflação acima da meta

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 21:22:00 Editado em 14.05.2026, 21:29:08
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O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) manteve sua taxa básica de juros inalterada em 4,25% nesta quinta-feira, 14, pela oitava reunião consecutiva, após a instituição afirmar que a inflação continua fora da meta.

Segundo o BC, a maior parte da inflação recente está associada a fatores temporários do lado da oferta. Por isso, a instituição projeta que a inflação recue para cerca de 2% em 2027, à medida que esses choques de oferta percam força.

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"O risco global permanece elevado devido ao conflito no Oriente Médio, refletido na maior volatilidade dos mercados financeiros e nos altos preços internacionais do petróleo. Apesar disso, as perspectivas para o crescimento econômico global neste ano seguem positivas, e os termos de troca continuam favoráveis para a economia peruana", acrescentou o banco central.

A próxima reunião está agendada para 11 de junho de 2026.

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