Perspectiva é aprovar reforma tributária na Câmara até meados de julho, diz Appy

Gustavo Nicoletta e Maria Regina Silva (via Agência Estado)

O Planalto pretende aprovar a reforma tributária na Câmara dos Deputados até meados de julho, mas primeiro quer receber sinal verde do Congresso para o novo arcabouço fiscal. A afirmação é do secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy.

"Primeiro obviamente vai votar sim o arcabouço. A minha perspectiva é que em umas duas semanas provavelmente já esteja votado", disse Appy, em entrevista à GloboNews, acrescentando que o parecer da reforma tributária deve vir depois disso.

E afirmou: "A nossa perspectiva é ainda, sim, de aprovar na Câmara dos Deputados até o final desse primeiro semestre legislativo - ou seja, até meados de julho aprovar na Câmara dos Deputados a reforma tributária."