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Permanência da atual situação pode levar BCE a agir novamente nos juros, diz Joachim Nagel

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Bundesbank e dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel, afirmou nesta sexta-feira, 13, que, se a situação permanecer como está, parece altamente provável que o banco central da zona do euro precise "agir novamente" e elevar as taxas de juros.

Em palestra na 79ª Conferência de Bancários da Siemens, Nagel lembrou que o petróleo custa hoje cerca de um terço a mais do que antes do início da guerra e o gás europeu quase três vezes mais. A inflação na zona do euro, que estava em torno de 2%, agora está em 4%, disse.

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"Quanto mais o choque persistir, maior o risco de que preços de energia mais altos se infiltrem na definição de preços, negociação salarial e expectativas de inflação. Isso é o que a política monetária pode e deve prevenir: que a inflação mais alta se torne autossustentável ou até mesmo autorreforçada", enfatizou.

Além disso, as expectativas de inflação de curto prazo aumentaram em linha com o salto na inflação geral, lembrou ele, acrescentando que cada mês de alta dos preços eleva o risco de efeitos de segunda ordem.

O cenário base de setembro do BCE previa a inflação atingindo o pico por volta do final do ano e permanecendo acima da meta até 2027. Desde então, as perspectivas se deterioraram, segundo Nagel, aproximando-se do cenário adverso das projeções. "Essa é uma das razões pelas quais o Conselho do BCE vê os riscos para cima da inflação".

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O dirigente ainda ponderou que, até agora, a economia tem se mostrado resiliente no bloco e ressaltou que a "bússola não mudou" para a meta de inflação de 2% no médio prazo.

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