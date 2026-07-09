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PepsiCo supera expectativas de lucro e receita no 2º trimestre fiscal

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 09.07.2026, 07:36:00 Editado em 09.07.2026, 07:49:27
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A PepsiCo teve lucro líquido de US$ 2,98 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2026 (encerrado em 13 de junho), mais do que dobrando o ganho de US$ 1,26 bilhão apurado em igual período do ano passado.

Na mesma comparação, o lucro por ação da empresa americana de bebidas e alimentos subiu de US$ 0,92 para US$ 2,18. Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 2,20 no trimestre, superando levemente a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,19.

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Já a receita da multinacional teve avanço anual de 6,4% no trimestre, a US$ 24,18 bilhões, também acima da previsão da FactSet, de US$ 23,95 bilhões.

Às 7h20 (de Brasília), a ação da PepsiCo subia 1% no pré-mercado em Nova York.

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2º trimestre fiscal balanço PepsiCo
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