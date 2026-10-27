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Pedro Uczai: Nossa federação não tem nenhuma discussão de ajuste fiscal

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), afirmou que a bancada não tem na sua pauta legislativa a aprovação de um ajuste fiscal. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 27, depois de uma reunião dos deputados do partido em Brasília. Segundo ele, a pauta da Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV, é de avanços de direitos sociais.

"Nossa federação não tem nenhuma discussão de ajuste fiscal. Pelo contrário, nós temos que caminhar neste País para responder às demandas da sociedade brasileira, com a participação dela", disse Uczai, em pronunciamento à imprensa. "As ruas colocaram que o povo tem que participar da decisão do Orçamento do País."

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A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) afirmou que a pauta do ajuste fiscal é "incompatível" com a agenda legislativa do governo. "O presidente Lula apresentou uma agenda de futuro em muitas áreas. Nós aqui trabalhamos permanentemente com a ideia de que precisamos radicalizar a democracia e ampliar direitos."

A parlamentar reforçou que a bancada não tem o ajuste fiscal como prioridade. "O presidente Lula falou da soberania digital, ele falou de reforçar a defesa, ele falou de reindustrialização, ele falou de ampliar a educação e o ensino integral, ele falou de tarifa zero e já mandou a PEC para cá, para os finais de semana e feriados, ele falou de criar um ministério da Segurança Pública, botando o governo federal na luta pela segurança pública."

Jandira acrescentou: "Isso é incompatível com o aperto de ajuste fiscal. Não tem como você cumprir tudo isso, apertando ainda mais e fazendo cortes de despesas, que é uma pressão do capital financeiro". Mais cedo, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, também disse que o governo não está discutindo um pacote fiscal e que a prioridade é a gratuidade do transporte público, o fim das bets e a "PEC da Segurança".

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A posição do ministro da articulação política e da bancada do PT contradiz o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que tem defendido o envio de um projeto para equilibrar as contas. Conforme mostrou a Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a equipe econômica do governo prepara um projeto de lei complementar para controlar os gastos públicos e alcançar o centro da meta de superávit primário a partir de 2027.

As prioridades do governo e do PT no Congresso também repercutem mal no Centrão. O líder do PP na Câmara, deputado Dr. Luizinho (RJ), disse que a agenda do governo está errada. "Acho que a prioridade do País hoje é gerar equilíbrio fiscal e cuidar das pessoas no mundo real", declarou.

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