O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas Fernandes (MA), elogiou a escolha do presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para ser o ministro da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O presidente Lula acerta ao escolher Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda. Recebo essa notícia com muita satisfação e otimismo", afirmou o parlamentar, em seu perfil no X.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para Pedro Lucas, a reação positiva do mercado ao nome do banqueiro sinaliza a "possibilidade de um novo ambiente de confiança na economia brasileira".

"O desafio agora é transformar essa confiança em uma agenda concreta de equilíbrio fiscal, investimentos e crescimento econômico. O União Brasil na Câmara estará aberto ao diálogo e à construção de soluções que atendam aos interesses do País", finalizou.