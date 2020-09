Pedidos de falência no País caem 12,6% em julho ante junho, diz Boa Vista - TNOnline

Continua após publicidade

Os pedidos de falência no País tiveram queda de 12,6% em julho em relação a junho, conforme a Boa Vista. Na comparação com o sétimo mês de 2019, contudo, houve aumento de 6,3%. Houve crescimento também nos acumulados do ano (29,3%) e no de 12 meses ( 28,3%).

Conforme a Boa Vista, os pedidos de recuperação judicial e as recuperações judiciais deferidas apresentaram, em julho ante junho, declínio de 37,6% e 37,9%, respectivamente.

Já as falências decretadas subiram 16,8% no sétimo mês deste ano ante o anterior.

O indicador de recuperação judicial teve alta de 31,4% no acumulado em 12 meses finalizados em julho, enquanto o índice de recuperações judiciais deferidas avançou 30,1% e o de falência subiu 28,3%. Já as falências decretadas recuaram 0,9%.

A despeito do recuo nos volume de falências pedidas no comparativo mensal, ainda se observa crescimento expressivo no acumulado em 12 meses, refletindo, conforme a Boa Vista, a dificuldade que as empresas estão encontrando para manter suas atividades.

"Além disso, o aumento das falências decretadas em julho também mostra a fragilidade nos indicadores de solvência das companhias durante esse período mais agudo da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus", acrescenta a instituição em nota.

A expectativa, cita, é que o indicador volte a apresentar melhores resultados de acordo com a retomada da atividade econômica nos próximos meses.