Pedidos de auxílio-desemprego sobem 9 mil na semana, a 197 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos aumentou em 9 mil na semana encerrada em 25 de julho, para 197 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 30. O número ficou abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam 207 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi revisado para cima, de 187 mil para 188 mil.

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Já o total de pedidos continuados recuou 7 mil na semana encerrada em 18 de julho, para 1,782 milhão, abaixo do consenso da FactSet, de 1,793 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.