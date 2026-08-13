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ECONOMIA

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 9 mil na semana, a 209 mil

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos aumentou em 9 mil na semana encerrada em 8 de agosto, para 209 mil, segundo dados divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 13. O resultado veio acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam 205 mil solicitações.

O total da semana anterior foi revisado para cima, de 199 mil para 200 mil.

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Já o número de pedidos continuados caiu em 22 mil na semana encerrada em 1º de agosto, para 1,777 milhão, levemente abaixo do consenso da FactSet, de 1,778 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

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