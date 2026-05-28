Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 5 mil, para 215 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos registrou alta de cinco mil na semana encerrada em 23 de maio, para 215 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 28. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 213 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 209 mil para 210 mil.

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Já o total de pedidos continuados apresentou alta de 15 mil na semana encerrada em 16 de maio, para 1,786 milhão, ficando levemente abaixo da projeção de 1,791 milhão da FactSet. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.