Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 4 mil na semana, a 229 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos aumentou em 4 mil na semana encerrada em 6 de junho, para 229 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 11. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda para 216 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi confirmado em 225 mil.

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Já o total de pedidos continuados mostrou acréscimo de 24 mil na semana encerrada em 30 de maio, para 1,795 milhão, superando a projeção de 1,790 milhão da FactSet. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.