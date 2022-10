Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 3 mil, para 217 mil

Letícia Simionato (via Agência Estado)

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos teve alta de 3 mil na semana encerrada em 22 de outubro, a 217 mil, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 27, pelo Departamento do Trabalho americano. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam 220 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior se manteve em 214 mil.

Já o número de pedidos continuados teve alta de 55 mil na semana encerrada em 15 de outubro, a 1,438 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.