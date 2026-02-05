Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 22 mil, para 231 mil

Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiram 22 mil na semana encerrada em 31 de janeiro, para 231 mil, informou nesta quinta-feira, 5, o Departamento do Trabalho do país. O resultado veio bem acima do previsto por analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam uma alta a 211 mil.

Já o número de pedidos continuados subiu 25 mil na semana encerrada em 24 de janeiro, a 1,844 milhão. Nesse caso a projeção era de 1,845 milhão.

Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.