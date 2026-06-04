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Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 13 mil na semana, a 225 mil

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 04.06.2026, 09:41:00 Editado em 04.06.2026, 09:48:08
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O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos registrou alta de 13 mil na semana encerrada em 30 de maio, para 225 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 4. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 211 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi revisado para baixo, de 215 mil para 212 mil.

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Já o total de pedidos continuados apresentou queda de 8 mil na semana encerrada em 23 de maio, para 1,777 milhão, ficando abaixo da projeção de 1,780 milhão da FactSet. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

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EUA/AUXÍLIO-DESEMPREGO
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