Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 12 mil, para 211 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos registrou alta de 12 mil na semana encerrada em 9 de maio, para 211 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 14. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 207 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para baixo, de 200 mil para 199 mil.

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Já o total de pedidos continuados apresentou alta de 24 mil na semana encerrada em 2 de maio, para 1,782 milhão, ficando levemente acima da projeção de 1,781 milhão da FactSet. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.