Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 10 mil na semana, a 200 mil
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos registrou alta de 10 mil na semana encerrada em 2 de maio, para 200 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 7. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 205 mil solicitações.
O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 189 mil para 190 mil.
Já o total de pedidos continuados apresentou queda de 10 mil na semana encerrada em 25 de abril, para 1,766 milhão, ficando aquém da projeção de 1,802 milhão da FactSet. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.