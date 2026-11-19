O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 1 mil na semana encerrada em 14 de novembro, para 203 mil, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 19, pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam 197 mil solicitações.

O total da semana anterior foi revisado para cima, de 200 mil para 202 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já os pedidos continuados avançaram 70 mil na semana encerrada em 7 de novembro para 1,763 milhão. Neste caso, a FactSet projetava alta a 1,707 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de defasagem.