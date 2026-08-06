Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 1 mil na semana, a 199 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos aumentou em 1 mil na semana encerrada em 1º de agosto, para 199 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 6. O número ficou abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam 205 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi revisado para cima, de 197 mil para 198 mil.

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Já o total de pedidos continuados aumentou 24 mil na semana encerrada em 25 de julho, para 1,801 milhão, acima do consenso da FactSet, de 1,782 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.