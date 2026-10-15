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ECONOMIA

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 1 mil, a 199 mil

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 1 mil na semana encerrada em 10 de outubro, para 199 mil, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam 200 mil solicitações.

O total da semana anterior foi revisado para cima, de 197 mil para 198 mil.

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Já os pedidos continuados recuaram 4 mil na semana encerrada em 3 de outubro, para 1,710 milhão, acima do consenso da FactSet, de 1,708 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de defasagem.

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EUA/AUXÍLIO-DESEMPREGO
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