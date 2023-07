Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 9 mil, a 228 mil, e vêm abaixo da previsão (241 mil)

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Gabriel Tassi lara (via Agência Estado)

Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram 9 mil na semana encerrada no dia 15 de julho, a 228 mil, informou nesta quinta-feira, 20, o Departamento do Trabalho. O resultado veio abaixo da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam 241 mil solicitações. O total de pedidos da semana anterior não foi revisado e se manteve em 237 mil. Já o número de pedidos continuados teve alta de 33 mil na semana encerrada em 8 de julho, a 1,754 milhão, acima da projeção de 1,730 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.