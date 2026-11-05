Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 6 mil, para 189 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 6 mil na semana encerrada em 31 de outubro, para 189 mil, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 5, pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam 198 mil solicitações.

O total da semana anterior foi revisado para cima, de 194 mil para 195 mil.

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Já os pedidos continuados avançaram 23 mil na semana encerrada em 24 de outubro, para 1,718 milhão. Neste caso, a FactSet projetava avanço a 1,715 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de defasagem.