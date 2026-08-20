Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 6 mil na semana, a 206 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuou em 6 mil na semana encerrada em 15 de agosto, para 206 mil, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 20, pelo Departamento do Trabalho. O resultado ficou abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam 211 mil solicitações.

O total da semana anterior foi revisado para cima, de 209 mil para 212 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já o número de pedidos continuados subiu 18 mil na semana encerrada em 8 de agosto, para 1,799 milhão, levemente abaixo do consenso da FactSet, de 1,8 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.