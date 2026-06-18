Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 4 mil na semana, a 226 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu quatro mil na semana encerrada em 13 de junho, para 226 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 18. O resultado ficou marginalmente acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda para 225 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi revisado para cima, de 229 mil para 230 mil.

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Já o total de pedidos continuados mostrou acréscimo de 24 mil na semana encerrada em 6 de junho, para 1,810 milhão, superando a projeção de 1,789 milhão da FactSet. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.