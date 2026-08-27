Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 4 mil na semana, a 203 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu em 4 mil na semana encerrada em 22 de agosto, para 203 mil, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Departamento do Trabalho. O resultado ficou abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam 210 mil solicitações.

O total da semana anterior foi revisado para cima, de 206 mil para 207 mil.

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Já o número de pedidos continuados recuou em 18 mil na semana encerrada em 15 de agosto, para 1,778 milhão, abaixo do consenso da FactSet, de 1,8 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.