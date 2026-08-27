Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 4 mil na semana, a 203 mil

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu em 4 mil na semana encerrada em 22 de agosto, para 203 mil, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Departamento do Trabalho. O resultado ficou abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam 210 mil solicitações.

O total da semana anterior foi revisado para cima, de 206 mil para 207 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já o número de pedidos continuados recuou em 18 mil na semana encerrada em 15 de agosto, para 1,778 milhão, abaixo do consenso da FactSet, de 1,8 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
auxílio-desemprego EUA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV