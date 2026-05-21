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Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 3 mil na semana, a 209 mil

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 09:38:00 Editado em 21.05.2026, 09:49:15
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O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos registrou queda de três mil na semana encerrada em 16 de maio, para 209 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 21. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 213 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 211 mil para 212 mil.

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Já o total de pedidos continuados apresentou alta de seis mil na semana encerrada em 9 de maio, para 1,782 milhão, ficando levemente abaixo da projeção de 1,791 milhão da FactSet. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

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