Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 2 mil na semana, a 215 mil
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 09.07.2026, 09:39:00 Editado em 09.07.2026, 09:47:50
O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuou em 2 mil na semana encerrada em 4 de julho, para 215 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (9). O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 220 mil solicitações.
O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 215 mil para 217 mil.
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Já o total de pedidos continuados mostrou acréscimo de 8 mil na semana encerrada em 27 de junho, para 1,814 milhão, em linha com o consenso da FactSet. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.