Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 2 mil na semana, a 215 mil

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 09.07.2026, 09:39:00 Editado em 09.07.2026, 09:47:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuou em 2 mil na semana encerrada em 4 de julho, para 215 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (9). O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 220 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 215 mil para 217 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já o total de pedidos continuados mostrou acréscimo de 8 mil na semana encerrada em 27 de junho, para 1,814 milhão, em linha com o consenso da FactSet. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/AUXÍLIO-DESEMPREGO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV