Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuaram 13 mil na semana encerrada em 21 de novembro, para 189 mil, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 25, pelo Departamento do Trabalho. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 200 mil solicitações.

O total da semana anterior foi revisado para baixo, de 203 mil para 202 mil.

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Já os pedidos continuados caíram 95 mil na semana encerrada em 14 de novembro, para 1,697 milhão. A projeção era de 1,737 milhão. O indicador é divulgado com uma semana de defasagem.