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Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 10 mil, para 196 mil

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 10 mil na semana encerrada em 12 de setembro, para 196 mil, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam 206 mil solicitações. O total da semana anterior foi confirmado em 206 mil.

Já o número de pedidos continuados recuou 39 mil na semana encerrada em 5 de setembro, para 1,730 milhão, também abaixo do consenso da FactSet, de 1,774 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de defasagem.

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EUA/AUXÍLIO-DESEMPREGO
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