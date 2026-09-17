Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 10 mil, para 196 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 10 mil na semana encerrada em 12 de setembro, para 196 mil, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam 206 mil solicitações. O total da semana anterior foi confirmado em 206 mil.

Já o número de pedidos continuados recuou 39 mil na semana encerrada em 5 de setembro, para 1,730 milhão, também abaixo do consenso da FactSet, de 1,774 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de defasagem.