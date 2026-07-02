Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 1 mil na semana, a 215 mil

A matéria publicada anteriormente saiu truncada. Segue a versão correta.

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuou em 1 mil na semana encerrada em 27 de junho, para 215 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 2. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 225 mil solicitações.

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O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 215 mil para 216 mil.

Já o total de pedidos continuados mostrou acréscimo de 2 mil na semana encerrada em 20 de junho, para 1,814 milhão, abaixo da projeção de 1,839 milhão da FactSet. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.