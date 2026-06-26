PEC da 6x1 é equilibrada e compatível com o Brasil, afirma ministro do Planejamento

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse nesta sexta-feira, 26, que a proposta de redução da jornada de trabalho com proposto pela proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da Escala 6x1 é equilibrada e compatível com a realidade do mercado de trabalho nacional. Ele afirmou ainda que o governo trabalha para construir consenso em torno da proposta no Senado.

Segundo ele, o Executivo mantém diálogo permanente com parlamentares e representantes do setor produtivo para viabilizar a votação da matéria.

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"O projeto é equilibrado e compatível com a estrutura da nossa economia e o que nós estamos fazendo é buscando um diálogo permanente no Senado Federal para que seja votado logo", afirmou Moretti, em entrevista ao programa Bom dia, ministro, da EBC.

O governo também estaria disposto a discutir eventuais medidas de apoio aos setores produtivos durante a tramitação da proposta. "Qualquer apoio ao sistema produtivo, às empresas, nós iremos discutir nesse diálogo permanente que o presidente Lula nos determina."