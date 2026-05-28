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ECONOMIA

PCE sobe 0,4% em abril ante março nos EUA e avança 3,8% na comparação anual

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 11:18:00 Editado em 28.05.2026, 11:30:07
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O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em abril ante março, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 28, pelo Departamento do Comércio. Na comparação anual, houve alta de 3,8% em abril.

Analistas consultados pela FactSet previam acréscimo mensal de 0,5% do PCE e avanço anual de 3,9%.

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Núcleo

O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,2% em abril ante março. Na comparação anual, o núcleo do PCE teve alta de 3,3% em abril.

Analistas consultados pela FactSet previam acréscimo mensal de 0,3% do PCE e avanço anual de 3,3%.

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O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

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