PCE e cautela com reunião de Lula e governadores pressionam taxas de juros

Simone Cavalcanti (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros tiveram espaço para mostrar fôlego novamente na abertura da sessão desta sexta-feira, 27, a poucos dias de decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Têm peso o dado da inflação americana medida pelo PCE, que se vier pior do que esperado pode acentuar a alta no rendimento dos Treasuries.

continua após publicidade .

Ao mesmo tempo volta a cautela pela situação fiscal no Brasil com a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com governadores para tratar de temas como a recomposição de receitas. No contraponto, uma eventual continuidade de fluxo de recursos para o Brasil dando força ao real frente ao dólar.

Às 9h09 desta sexta, a taxa do Contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 era de 13,52% ante 13,50% do ajuste da véspera, a do vencimento em 2025 era 12,76% ante 12,70% de quinta e a vencer em 2027 exibia 12,74% de 12,67%.

continua após publicidade .

Às 9h30 está marcado o encontro do presidente Lula com os governadores dos Estados e do Distrito Federal, mas o início da reunião deve atrasar. Ontem à noite, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), disse que todos os chefes dos executivos estaduais irão apresentar hoje as três principais prioridades de cada Estado ao presidente e que a mudança na cobrança de ICMS "está ocasionando perdas brutais". O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), defendeu que a recomposição de receitas do ICMS é importante para os Estados manterem o equilíbrio fiscal e que deve ser feita antes da reforma tributária.

Ainda nesta seara, atenção ao fechamento de 2022 do primário do Governo Central a ser divulgado pelo Tesouro Nacional no início da tarde. Pelo Projeções Broadcast, a mediana indica superávit primário de R$ 1,50 bilhão em dezembro, com estimativas que vão de déficit de R$ 3,00 bilhões a superávit de R$ 7,80 bilhões. Para o ano, o superávit primário deve ser R$ 51,00 bilhões (mediana), com piso de R$ 46,90 bilhões e teto de R$ 57,10 bilhões.

Os players já começam a assumir posições mirando a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) bem como na expectativa das revisões das projeções para a inflação em 2024, que devem subir após rodadas de ajustes para cima na pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central semanalmente. Espera-se manutenção de 13,75% da Selic e, na curva de juros, a precificação de aumento de 25 pontos-base é bastante residual.

"O clima altista das commodities e dos juros globais deve levar à sessão altista para a curva de juros local", notam em relatório analistas da Nova Futura Investimentos. De olho no exterior, a inflação medida pelo índice PCE é o indicador de referência do Federal Reserve (Fed). Nesta sexta, o rendimento dos Treasuries estendem altas da véspera.