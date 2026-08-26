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ECONOMIA

PCE dos EUA sobe à taxa anualizada de 5,3% no 2º trimestre, mostra 2ª leitura

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA subiu a uma taxa anualizada de 5,3% no segundo trimestre de 2026, de acordo com a segunda estimativa do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quarta-feira, 26. O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 3,6% entre abril e junho.

As leituras iniciais haviam apontado altas de 5,1% do PCE cheio e de 3,4% do núcleo.

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O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

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EUA/PCE/2º TRIMESTRE/2ª LEITURA
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