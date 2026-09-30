PCE dos EUA sobe à taxa anualizada de 5% no 2º trimestre

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA subiu a uma taxa anualizada de 5% no segundo trimestre de 2026, de acordo com a terceira e última estimativa do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quarta-feira, 30. O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 3,3% entre abril e junho.

As leituras anteriores haviam apontado altas de 5,3% do PCE cheio e de 3,6% do núcleo.

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O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).