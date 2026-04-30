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ECONOMIA

PCE dos EUA sobe à taxa anualizada de 4,5% no 1º trimestre, mostra primeira leitura

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 10:44:00 Editado em 30.04.2026, 10:55:18
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O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA subiu a uma taxa anualizada de 4,5% no primeiro trimestre de 2026, segundo estimativa inicial do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quinta-feira, 30. O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 4,3% nos primeiros três meses do ano.

No quarto trimestre de 2025, o PCE e seu núcleo tiveram respectivos aumentos de 2,9% e 2,7%, também em termos anualizados.

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O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

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1 trimestre 1ª leitura EUA PCE
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