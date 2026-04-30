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ECONOMIA

PCE dos EUA sobe 0,7% em março ante fevereiro e avança 3,5% na comparação anual

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 09:51:00 Editado em 30.04.2026, 10:01:51
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O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,7% em março ante fevereiro, segundo pesquisa divulgada nesta quinta (30) pelo Departamento do Comércio. Na comparação anual, houve alta de 3,5% em março.

Analistas consultados pela FactSet previam acréscimo mensal de 0,6% do PCE e avanço anual de 3,6%.

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O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed).

Núcleo

O núcleo do PCE dos Estados Unidos, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,3% em março ante fevereiro. Na comparação anual, o núcleo do PCE teve alta de 3,2% em março.

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