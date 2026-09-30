PCE dos EUA sobe 0,3% em agosto ante julho e avança 3,4% na comparação anual

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O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em agosto ante julho, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 30, pelo Departamento do Comércio. Na comparação anual, o PCE avançou 3,4% em agosto. Analistas consultados pela FactSet previam alta mensal de 0,4% do PCE e avanço anual de 3,7%.

O núcleo do PCE dos EUA, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,2% em agosto ante julho. Na comparação anual, o núcleo do PCE subiu 3,0% em agosto.

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Analistas consultados pela FactSet previam acréscimo mensal de 0,3% do núcleo do PCE e avanço anual de 3,3%.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed).