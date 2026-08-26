PCE dos EUA sobe 0,2% em julho ante junho e avança 3,7% na comparação anual

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Escrito por Thais Porsch e Sergio Caldas (via Agência Estado)

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,2% em julho ante junho, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 26, pelo Departamento do Comércio. Na comparação anual, o PCE avançou 3,7% em julho.

Analistas consultados pela FactSet previam alta mensal de 0,1% do PCE e avanço anual de 3,6%.

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O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,2% em julho ante junho. Na comparação anual, o núcleo do índice subiu 3,3% em julho.

Analistas consultados pela FactSet previam acréscimo mensal de 0,2% do núcleo do PCE e avanço anual de 3,2%.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed).