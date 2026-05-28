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PCE dos EUA (2ª leitura) sobe à taxa anualizada de 4,5% no 1º trimestre de 2026

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 09:42:00 Editado em 28.05.2026, 09:54:37
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O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA subiu a uma taxa anualizada de 4,5% no primeiro trimestre de 2026, de acordo com a segunda estimativa do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quinta-feira, 28. O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 4,4% nos primeiros três meses do ano. A revisão desta quinta confirmou a leitura preliminar do PCE cheio. Já o núcleo do PCE foi revisado para cima, de 4,3%. O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed).

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