Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA subiu a uma taxa anualizada de 2,1% no terceiro trimestre de 2026, de acordo com a segunda estimativa do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quarta-feira, 25. O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 2,5% no período.

Os resultados confirmaram as estimativas iniciais, publicadas há cerca de um mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).