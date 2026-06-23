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PCDF deflagra operação e investiga esquema de descontos ilegais no BRB em contas de aposentados

Escrito por Sandra Manfrini (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 21:32:00 Editado em 23.06.2026, 21:43:58
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A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta terça-feira, 23, a 'Operação Parasitas', que investiga um esquema de descontos associativos supostamente realizados sem autorização em contas do BRB de aposentados e pensionistas vinculados ao Governo do Distrito Federal.

A apuração indica que mais de 3.500 contas podem ter sido atingidas, com prejuízo inicial calculado em mais de R$ 5 milhões. Em diversos casos analisados, as vítimas relataram não ter autorizado os descontos.

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Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações apontaram que as associações firmavam contratos para autorização de débitos automáticos sem comprovação adequada da manifestação de vontade dos beneficiários. Em muitos casos, as vítimas relataram que não autorizaram os descontos.

Na operação, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária, três mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Minas Gerais. Entre os alvos estão sedes de associações investigadas por suposta participação no esquema.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação apura ainda a eventual participação de pessoas ligadas à operacionalização dos descontos e à manutenção do modelo de arrecadação investigado.

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APOSENTADOS BRB Descontos Ilegais Operação Parasitas
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