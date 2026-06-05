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Payroll: EUA criam 172 mil empregos em maio, acima do teto das estimativas

Escrito por Redação AE (via Agência Estado)
Publicado em 05.06.2026, 09:45:00 Editado em 05.06.2026, 09:52:35
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A economia dos Estados Unidos criou 172 mil empregos em maio, em termos líquidos, segundo relatório publicado nesta sexta-feira, 5, pelo Departamento do Trabalho do país. As estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast variavam de +50 mil vagas a +125 mil postos, com mediana de +85 mil. O resultado ficou acima do teto das estimativas.

O relatório, também conhecido como payroll, é a principal métrica do mercado de trabalho dos EUA.

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A taxa de desemprego dos EUA ficou estável em 4,3% em maio, repetindo a variação de abril. A taxa veio em linha com o esperado por analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

Já o salário médio por hora aumentou 0,32%, ou US$ 0,12, a US$ 37,53, na comparação mensal de maio. Analistas esperavam alta de 0,3%. Na comparação anual, houve aumento salarial de 3,45% em maio. O consenso do mercado era de +3,4%.

O payroll também mostrou revisão para cima da criação de empregos em abril, de 115 mil para 179 mil, e de março, de 185 mil para 214 mil.

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