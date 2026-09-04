Payroll: EUA criam 162 mil empregos em agosto, superando previsão

A economia dos Estados Unidos criou 162 mil empregos em agosto, em termos líquidos, segundo relatório publicado nesta sexta-feira, 4, pelo Departamento do Trabalho do país. As estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast variavam de zero até criação de 125 mil postos de trabalho, com mediana de 55 mil. O relatório, também conhecido como payroll, é a principal métrica do mercado de trabalho americano.

A taxa de desemprego dos EUA permaneceu em 4,1% em agosto, mesmo patamar de julho. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast previam uma taxa de 4,2%.

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O salário médio por hora aumentou 0,3%, ou US$ 0,1, a US$ 37,75, na comparação mensal de agosto. Analistas esperavam alta de 0,3%. Na comparação anual, houve aumento salarial de 3,09% em agosto. O consenso do mercado era de ganho de 3,0%.

O payroll também mostrou revisão dos dados de julho, de fechamento de 23 mil vagas para criação de 21 mil, e de junho, de 20 mil para 31 mil.