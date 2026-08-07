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ECONOMIA

Payroll: EUA cortam 23 mil empregos em julho

Escrito por Thais Porsch e Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A economia dos Estados Unidos cortou 23 mil empregos em julho, em termos líquidos, segundo relatório publicado nesta sexta-feira, 7 pelo Departamento do Trabalho do país. As estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast variavam de criação de 63 mil e 130 mil postos de trabalho, com mediana de 80 mil. O relatório, também conhecido como payroll, é a principal métrica do mercado de trabalho americano.

A taxa de desemprego dos EUA caiu para 4,1% em julho, ante 4,2% em junho. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast previam manutenção do indicador em 4,2%.

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O salário médio por hora aumentou 0,05%, ou US$ 0,02, a US$ 37,62, na comparação mensal de julho. Analistas esperavam alta de 0,3%. Na comparação anual, houve aumento salarial de 3,15% em julho. O consenso do mercado era de ganho de 3,5%.

O payroll também mostrou revisão para baixo da criação de empregos em junho, de 57 mil para 20 mil, e de maio, de 129 mil para 63 mil.

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EUA/PAYROLL/JULHO
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