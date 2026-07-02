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ECONOMIA

Payroll: desemprego nos EUA cai a 4,2% em junho; salário avança em linha com o previsto

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 09:52:00 Editado em 02.07.2026, 09:59:49
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A taxa de desemprego dos EUA caiu para 4,2% em junho, ante 4,3% em maio, segundo relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 2. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast previam manutenção do indicador em 4,3%.

O salário médio por hora aumentou 0,35%, ou US$ 0,13, a US$ 37,64, na comparação mensal de junho. Analistas esperavam alta de 0,3%. Na comparação anual, houve aumento salarial de 3,52% em junho. O consenso do mercado era de ganho de 3,5%.

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O relatório, conhecido como payroll, também mostrou revisão para baixo da criação de empregos em maio, de 172 mil para 129 mil, e de abril, de 179 mil para 148 mil.

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DESEMPREGO EUA/PAYROLL/EMPREGOS/JUNHO
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